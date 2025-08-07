かわいいキャラクターグッズを多数取り扱っている「スモール・プラネット」今回はスマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』デザインの「ブラインド缶バッジコレクション」を紹介します☆ スモール・プラネット『ディズニー ツイステッドワンダーランド』ブラインド缶バッジコレクション  価格：660円（税込）サイズ：約H8×W5.3cm販売店舗：Dtimes公式通販『DtimesStore』楽天市場店、Amazon