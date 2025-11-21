¸Î¿Í¤Î»Ä¤·¤¿ÉÊ¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡Ö°äÉÊÀ°Íý¡×¡£»ý¤Á¼ç¤¬¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö¤¤¤ë¡¦¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤³¤Î¡ÈºÇ¸å¤ÎÊÒÉÕ¤±¡É¤ò°äÉÊÀ°Íý¶È¼Ô¤Ø¤Î°ÍÍê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ÏÉ¬¤º¤·¤â±ßËþ¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¹ç·×¤Ç18Ëü·ï¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ä¡Ö°äÉÊÀ°Íý¥×¥í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦ÀÐÅÄµ£¤µ¤ó¤Ë°äÉÊÀ°Íý¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¥º§¤ò¶ì¤Ë¼«»à¡Ä