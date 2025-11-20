クルマ好きには夢のような技術！マツダは2025年11月17日、先ごろ開催された「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」で発表した独自のCO2（二酸化炭素）回収装置の実証実験を開始したと発表しました。【次期「マツダ3」かも？】これが「走るほどCO2を減らす」クルマです（写真で見る）マツダが開発したCO2回収装置「Mazda Mobile Carbon Capture（マツダ モバイル カーボン キャプチャー）」は、多孔質構造を持つゼオライ