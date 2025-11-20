マツダは2025年11月17日、先ごろ開催された「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」で発表した独自のCO2（二酸化炭素）回収装置の実証実験を開始したと発表しました。

マツダが開発したCO2回収装置「Mazda Mobile Carbon Capture（マツダ モバイル カーボン キャプチャー）」は、多孔質構造を持つゼオライトを内蔵することにより、排出ガスに含まれるCO2を吸着するものです。

マツダはこのCO2回収装置を、コンパクトカーの「マツダ3」を基に開発したレース用車両に搭載。2025年11月15日・16日に開催された「スーパー耐久」シリーズ第7戦に「MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept（55号車）」の名前で投入し、CO2吸着の実証実験を行いました。

また、このレース用車両は、欧州などでも実用化されているカーボンニュートラル燃料「バイオディーゼル燃料（HVO）」も使用してレースを戦いました。バイオディーゼル燃料は、主原料である植物が、その成長の過程で大気中からCO2を吸収しています。そのため、燃料として燃やしてもCO2の全体量は“増えていない”とみなすのが一般的です。

マツダはこの車両について、カーボンニュートラル燃料を使うことで走行時のCO2排出量をゼロとみなせるうえに、実際に排出されるCO2を装置で回収することにより、走行距離に比例して、地球全体規模で見た時のCO2総量を削減できると説明しています。

同社は2035年に「走るほどにCO2を減らす」モビリティの実現を目指しており、今後もスーパー耐久シリーズへの参戦などを通じ、カーボンニュートラル燃料やCO2回収装置といった新技術の開発を続けていく方針です。