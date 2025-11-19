木原官房長官は19日、日本産水産物について「中国から輸入を停止すると連絡を受けたという事実はない」と述べたうえで、引き続き、輸出の円滑化に向け働きかけていくと強調しました。中国外務省はきょうの会見で、日本産水産物の輸入について条件を満たしていないため停止したと明らかにしました。一方、木原官房長官は午後4時から始まった会見で、「連絡を受けた事実はない」と否定しました。木原稔 官房長官「今月の5日、中