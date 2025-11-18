ローソンは11月18日から、11月28日のブラックフライデーに向けた「黒いスイーツ」を順次販売開始しています。中でも特に筆者の目を引いたのが、中も外も真っ黒な「黒いプリンアイス」。「プリン」とはかけ離れた色合いのアイスを、実際に食べてみました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■本当にプリンアイス？不安になるほど黒いビジュアル11月18日に発売された「黒いプリンアイス」は、2024年に発売され