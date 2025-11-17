いま、ネット上のクチコミに悩む人が増えている。飲食店だけでなく、学校や保育園などに対しても“悪質な書き込み”は行われるようだ。◆「そんなにうるさくないのに」店員から3度も注意されたワケ小学5年生の男のコの母親である都内在住のAさんは、先日巻き込まれたクレーム騒動についての話をしてくれた。事の発端は、子供が通うサッカークラブの練習後に、子供たちと親たちが近所のファミレスに立ち寄って食事をしていたこ