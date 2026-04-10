「巨人−ヤクルト」（１０日、東京ドーム）２０２５年のＭ−１王者の漫才コンビ・たくろうがファーストピッチに登場。２人とも巨人のユニホームを着て登場し、投球前にはマウンド前で異例の漫才を行った。Ｍ−１でも披露したリングアナのネタで、バルドナードと川相コーチをイジってファンや選手を爆笑させると、一塁ベンチでは川相コーチが手を挙げて応えた。赤木は「芸人では体感できないようなお客さんというか…。四方八