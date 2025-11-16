１６日午前１１時２０分頃、秋田県能代市の中心部にある商業施設「イオン能代店」から「クマが店内に入ってきた」と１１０番があった。クマ（体長約８０センチ）は店舗北東の出入り口から侵入し、家具売り場付近へ移動。従業員らが売り場にあったパーティションなどで閉じ込めた。駆けつけた県職員が吹き矢で麻酔をかけ、午後２時前、電気ショックで駆除した。同店３階の飲食店経営者の男性（６１）は、イオンの従業員から「客