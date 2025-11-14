厚生労働省は14日、全国約3千の定点医療機関から3〜9日の1週間に報告された新型コロナウイルスの新規感染者数が7542人で、1機関当たり1.95人だったと発表した。前週比0.86倍で、減少傾向が続いている。都道府県別で1機関当たりの感染者数が最も多かったのは新潟の5.33人で、秋田4.00人、岩手3.90人と続いた。少なかったのは長崎0.76人、沖縄0.87人、東京1.04人などだった。