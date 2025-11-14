タイのある水上マーケットの商人が、韓国人ユーチューバーに通常よりはるかに高い価格で服を販売した事実が伝わり、現地で批判が相次いだ。論争が広がると、タイ当局はこの商人に過怠金を課した。12日（現地時間）、The Thaigerなどの現地メディアによると、ラチャブリー県当局は韓国人ユーチューバーに対して不当な価格で販売行為を行った容疑で、ダムヌン・サドゥアック水上マーケットの商人に2000バーツ（約9550円）の過怠金を