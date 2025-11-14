今月より欧州でスタートしたU-19欧州選手権予選のグループステージ初戦で、アゼルバイジャン代表に6-1で勝利を収めたU-19チェコ代表。このゲームでハットトリックを決めたのは、元イタリア代表GKジャンルイジ・ブッフォンを父に持つFWルイ・ブッフォンだ。父はイタリアと世界を代表する名GKだったが、息子のルイは前線の選手だ。世代別チェコ代表を選択しているのは、ルイの母親がブッフォンの元妻であるチェコ人モデルのアレナ・