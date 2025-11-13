南海化学が急反発している。１２日の取引終了後に、２６年３月末日時点の株主から株主優待制度を新設すると発表したことが好感されている。毎年３月末日及び９月末日時点で１単元（１００株）以上を１年以上継続して保有する株主を対象に、事業所所在地特産品を継続保有期間３年未満で３０００円相当、３年以上で５０００円相当を贈呈する。ただし、初回の２６年３月末日時点の株主に限り、継続保有期間１年未満の株主に対しても