南海化学<4040.T>が急反発している。１２日の取引終了後に、２６年３月末日時点の株主から株主優待制度を新設すると発表したことが好感されている。毎年３月末日及び９月末日時点で１単元（１００株）以上を１年以上継続して保有する株主を対象に、事業所所在地特産品を継続保有期間３年未満で３０００円相当、３年以上で５０００円相当を贈呈する。ただし、初回の２６年３月末日時点の株主に限り、継続保有期間１年未満の株主に対しても３０００円相当の特産品を贈呈する。



また、同時に発表した９月中間期連結決算が売上高９１億７６００万円（前年同期比４．４％増）、営業利益６億７００万円（同１７．６％増）と２ケタ営業増益となったことも好材料視されている。基礎化学品の一部製品について価格是正を行ったほか、機能化学品の販売が堅調だったことが寄与した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高２２９億円（前期比９．６％増）、営業利益１８億円（同３７．８％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS