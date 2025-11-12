12歳娘を個室マッサージ店に引き渡した？台湾で拘束中のタイ人母親に逮捕状FNNプライムオンライン

12歳娘を個室マッサージ店に引き渡した？台湾で拘束中のタイ人母親に逮捕状

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • タイ国籍の12歳少女が都内の個室マッサージ店で働かされていた事件
  • 警視庁が児童福祉法違反の疑いで少女の母親の逮捕状を取ったと分かった
  • 少女の母親は、台湾で売春に関わった疑いで現地当局に拘束されている
