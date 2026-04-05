「会社のため」「家族のため」と過ごす中で、「これが好き」「これをやってみたい」と思っていた気持ちを、どこかに置いたままになっている人も少なくありません。今回は、この「やることがない」を放置することが招く経済的リスクと、時間の使い方を取り戻すための考え方を整理します。※サムネイル画像：amanaimages All About

「居場所」を求めて膨らむコスト やることがない状態を放置のリスク

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「やることがない」を放置することが招く経済的リスクを紹介している
  • 不要な買い物や居場所を求めて膨らむコスト、投資詐欺や高額なセミナー
  • 時間を持て余した焦りから、内容を理解しないままセミナーに手を出すなど
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