明日9日から10日は全国的に気圧が下降し、影響度が大きくなるでしょう。頭痛やめまいなど、注意が必要です。その先、来週のはじめにかけて、気圧が上昇と下降を繰り返すでしょう。低気圧と高気圧が交互に通るこの先一週間も、低気圧と移動性高気圧が日本付近を交互に通り、天気が短い周期で変化します。今日8日は、高気圧に緩やかに覆われ、気圧が上昇する所が多いでしょう。明日9日の後半から10日は、低気圧が西から近づき、発達