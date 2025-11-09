大麻草を保持していたとして、男子中学生（15）が逮捕されました。 麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で逮捕されたのは、仲多度郡内の15歳の男子中学生です。 警察によりますと、この男子中学生は大麻草を若干量所持していたとみられていて、調べに対して容疑を認めているということです。