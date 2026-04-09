俳優・伊勢谷友介（49）が9日までに更新されたフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか?」のTver限定配信に出演し、逮捕された当時の心境を明かす場面があった。伊勢谷は大麻取締法違反（所持）の罪で20年12月に懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた。24年3月には映画「ペナルティループ」（監督:荒木伸二）で俳優として復帰している。この話題になると、伊勢谷は「あんまり話したくないんだよな…」と複雑な表情をみせると