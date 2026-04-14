丸亀警察署 丸亀警察署は、大麻約9gを4万5000円で譲渡したとして、岩手県一関市の無職の男(31)と京都府宇治市の理容師の男(57)を14日、麻薬特例法違反の疑いで再逮捕しました。 警察によりますと、2人は2025年10月2日ごろ、大麻約9gなどが入ったレターパックライトを国内在住の客に発送し、10月3日ごろ。指定した口座に代金4万5000円を送金させて大麻を譲渡した疑いが持たれています。 2人は同様の手口で大麻を譲