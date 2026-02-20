Image: Shutterstock 『ホーム・アローン』より何倍も危険！イギリスの麻薬密売人、イアン・クラウトンという男が禁錮7年の判決を受けました。ただ、麻薬の密売自体は珍しいことではないので、なんでニュースに？と思われる方も多いかも知れません。クラウトン被告が注目を集めている理由は、マリファナ栽培用の家屋やその他の違法薬物を侵入者から守るために、DIYのトラップを家中に仕掛け