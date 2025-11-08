¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢µÁÊì¤«¤é¥×¥ê¥­¥å¥¢¥·¥çー¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢²°³°¤ÇÇ®Ãæ¾É¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤³¤È¡¢´¶À÷¾É¤âÎ®¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤À¾®¤µ¤¤²¼¤Î»Ò¤¬¿´ÇÛ¤ÇÃÇ¤Ã¤¿¤¬µÁÊì¤«¤é·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¤ËÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢É×¤«¤é¤ÏÃÇ¤êÊý¤¬²¼¼ê¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£¾å¼ê¤ÊÃÇ¤êÊý¤¬¤¢¤ì¤ÐÃÎ¤ê¤¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ Ⓒ¥Þ¥Þ¥ê µÁÊì¤«¤éÍ¶¤¤¤òÃÇ¤Ã