セリエA第11節が日本時間8日に行われ、ピサがクレモネーゼを1―0で下し、35季ぶりとなる1部リーグでの勝利を挙げた。1990−91シーズン以来のセリエA復帰でクラブ史に残る白星をつかんだ。ピサは昨季、元イタリア代表FWフィリッポ・インザーギ監督のもとでセリエBで2位に入り、34年ぶりの1部昇格を果たした。インザーギ監督は現役時代はACミランなどで活躍。ストライカーとしてイタリア代表で2006年のドイツW杯で優勝を経験した。ピ