警察によりますと山形県米沢市の温泉旅館 滑川温泉福島屋旅館にクマが居座っているということです。 【写真を見る】【速報】従業員はパトカーに避難温泉旅館の館内にクマ居座る （山形・米沢市） 関係者によりますとクマはフロント付近にいるとみられ、物を壊す音などが聞こえたということです。 この温泉旅館は冬季休業となっていて、クマが建物に侵入したとき従業員が複数人いたということです。 関係者によります