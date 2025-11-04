シンガポールのフェンシング代表という経歴をもつネリシア・ロウ監督が、フェンシングを題材に描く心理スリラー『ピアス 刺心』が12月5日（金）より公開。予告映像が解禁された。台湾で実際に起きた事件と、監督自身の兄との関係に着想を得て作られた本作。フェンシングの試合で対戦相手を刺殺した過去を持ち、それを事故だと称する兄と、兄への疑念が拭いきれない弟がたどる、悪夢のような破滅の道を描いている。予告編では、少年