バッキンガム宮殿は10月30日、チャールズ国王がアンドルー王子のすべての王室称号と特権を正式に剥奪したと発表した。今後は「アンドルー・マウントバッテン＝ウィンザー」として知られることになる。 【写真】アンドルー王子の王室称号と特権を正式に剥奪したチャールズ国王 この措置は、故バージニア・ジュフリーさんに関連する疑惑をめぐり、王子に対する私的訴追の動き