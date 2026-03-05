米国の司法省が相次いで公開してきた、米国の大富豪、ジェフリー・エプスタイン氏に関する捜査資料「エプスタイン文書」。同氏は2019年に同氏が勾留中に死亡したが、公開されたその内容は世界中に波紋を広げている。2月19日には、かねてエプスタイン氏との深い交流が注目を集めてきたイギリスのチャールズ国王の弟、アンドルー元王子（66）が逮捕された。同氏に機密情報を漏洩した疑いだとみられている。同日夜には保釈されたが、