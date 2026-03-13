メーガン妃が、オーストラリアで開催される女性限定の「ガールズ・ウィークエンド」に参加することが分かった。ヘンリー王子とともに約7年ぶりの同国訪問となり、滞在中、シドニーで行われるリトリートの特別ゲストを務める。 イベントは4月17～19日、インターコンチネンタル・シドニー・クージー・ビーチで開催。定員は300人で、「他にない