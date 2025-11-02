私たちは、学校で「読みやすい文章の書き方」を習ってこなかった。それどころか文章の書き方すら教わっていないので、冗長な駄文を書いてしまう。実は、読みやすさの鍵は“200字”にあるという。朝日新聞の名物コラムを執筆していた筆者が、文章作成の極意を教えてくれた。※本稿は、真田正明『200字からの伝わる文章料理法―朝日新聞記者のうまい文章術』（さくら舎）の一部を抜粋・編集したものです。文章が苦手な人でも200文字