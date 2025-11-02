私たちは、学校で「読みやすい文章の書き方」を習ってこなかった。それどころか文章の書き方すら教わっていないので、冗長な駄文を書いてしまう。実は、読みやすさの鍵は“200字”にあるという。朝日新聞の名物コラムを執筆していた筆者が、文章作成の極意を教えてくれた。※本稿は、真田正明『200字からの伝わる文章料理法―朝日新聞記者のうまい文章術』（さくら舎）の一部を抜粋・編集したものです。

文章が苦手な人でも

200文字なら怖くない

400字詰め原稿用紙の半分、200字あればひと通りのことは言える。「素粒子」（編集部注／朝日新聞夕刊一面に掲載されているコラム）を書いていたころ、そう考えて仕事をしていました。

そのころの「素粒子」は52文字で三段落。たとえば、こんなものでした（2017年11月2日付）。

1つの段落は3つの文からできています。1段落52文字なので、1文平均17文字。

とても短い文です。そのかたまりが3つなので、いわゆる「起承転結」にはなりません。あえて言えば、舞楽や能、人形浄瑠璃などで言う「序破急」（編集部注／脚本構成上の3区分。「ゆっくり始まり（序）→中間（破）→速く終わる（急）」と緩急をつけるのが特徴）でしょうか。

