東京電力によりますと、午後2時前、東京・目黒区と品川区のあわせておよそ4400棟で停電が発生しました。目黒区の住民「ここら辺一帯が停電ということで困ってしまう、三連休初日だし」停電は午後4時過ぎに解消されたということで、東京電力が原因を調べています。