JR小倉駅から徒歩7分の場所にある福岡県北九州市の“駅チカスタジアム”、ミクニワールドスタジアム北九州（ミクスタ）。J3のギラヴァンツ北九州がホームとして使用する球技専用スタジアムは、低層のバックスタンドの向こう側に海を望み、時にボールが“海ポチャ”することでも知られている。そんなミクスタで、今週末の11月2日（日）、子どもたちが9種類のスポーツを一度に体験できるイベントが北九州市により開催される。しかも