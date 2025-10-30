Jリーグスタジアムで1日スポーツ体験！北九州市が11月2日に開催　小学生までが対象…参加無料！事前申込不要！

JR小倉駅から徒歩7分の場所にある福岡県北九州市の“駅チカスタジアム”、ミクニワールドスタジアム北九州（ミクスタ）。

J3のギラヴァンツ北九州がホームとして使用する球技専用スタジアムは、低層のバックスタンドの向こう側に海を望み、時にボールが“海ポチャ”することでも知られている。

そんなミクスタで、今週末の11月2日（日）、子どもたちが9種類のスポーツを一度に体験できるイベントが北九州市により開催される。

しかも、参加無料！事前申込も不要！

リリースよりイベントの概要は以下の通り。

イベント名：

北九キッズスポーツACCESS

日時：

2025年11月2日（日） 10時から15時まで （受付開始：9時30分、受付終了：14時30分）

※入退場時間は自由です

場所：

ミクニワールドスタジアム北九州（北九州市小倉北区浅野三丁目9番33号）

※会場に駐車場はありません。お越しの際は、公共交通機関及び周辺の有料駐車場をご利用ください

対象：

北九州市内の年長児（6歳）から小学6年生まで（保護者同伴）

※年長未満の小さなお子様でも楽しめる運動遊びコーナーもありますので、ぜひ、ご家族で参加ください！（2歳以上であれば誰でも参加できます）

内容：

新体操、軟式野球、ハンドボール、フェンシング、フットサル、ラグビー、陸上競技、レスリング、ニュースポーツ（興味のあるスポーツを自由に選んで体験できます。希望者数によっては、お待たせすることがあります）

参加方法：

事前申込不要。当日、会場で受付をしてください（参加費無料）

※参加される際は、注意事項を必ずご確認の上、ご参加ください。

参加にあたってのQ＆Aはこちら。

Q. どんな服装で行けばいい？

A. スタンド席（観客席）は服装自由ですが、フィールド（芝生エリア）に入られる場合は、親子ともに、運動靴が必須です。ヒールや革靴ではフィールドに入れませ 。また、フィールドの安全確保のため、アクセサリーやヘアピンなど硬い装飾品も外していただきます。

Q. 持ち物は？

A. フィールド（芝生エリア）へのバッグ等の持ち込みはできません。スマートフォンやカメラは持ち込みOKなので、たくさん写真を撮ってあげてくださいね。

※会場内に手荷物預かり（クローク）を設けているので、ご利用ください。

Q. 駐車場はある？

A. 専用の駐車場はありません。公共交通機関か、周辺の有料駐車場のご利用をお願いします。

Q. お昼ご飯は食べられる？

A. 芝生の上での飲食はできませんが、スタンド席（観客席）は利用できます。水分補給などはそちらでお願いします。

イベントでは、ミクスタのピッチを背景に、チェキで撮影し、「オリジナル選手カード」作成することも可能。こちらは先着200名限定とのことだ。

Jリーグスタジアムのネーミングライツ(命名権)、契約金トップ10！「J1昇格」で変動も

普段Jリーグの試合が行われている天然芝のピッチで遊ぶことができる今回のイベント（ただし親子ともに運動靴が必須）。

ミクスタの近くにお住いの方は、今週末の日曜日、お子さんと一緒に「スポーツの秋」を体感してみてはいかが？