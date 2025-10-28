10月28日未明、静岡県東部の4市町に「住民を皆殺し」「合計76個の普通小型爆弾を設置した」などのメールが届きました。各自治体によりますと、今のところ、不審物などは発見されていません。 28日午前3時から午前4時頃、三島市、裾野市、長泉町、函南町に、暗い蛇連合のkazehukebaiiという人物から「住民を皆殺し」などというタイトルでメールが届きました。 メールの本文には「小中学校と幼稚園、保育園を襲