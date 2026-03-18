3月18日朝、静岡県伊東市沖で漁船同士が衝突する事故があり、片方の漁船が転覆しました。この事故で転覆した漁船に乗っていた90代男性が、意識がもうろうとした状態でドクターヘリで病院に運ばれました。 【写真を見る】【続報】静岡県伊東市沖で漁船同士が衝突、1隻が転覆 90代男性が意識がもうろうとした状態でドクターヘリで病院に搬送される 下田海上保安部といとう漁協によりますと、午前8時45分頃、伊東港から