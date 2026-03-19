相模湾を一望できる観光スポット・静岡県伊東市小室山公園の恐竜広場で、「映える」トイレが完成し、１８日にお披露目された。完成したのは、西洋の絵本に出てくる小屋をイメージしたメルヘンチックな外観のトイレで、付近からは相模湾を望むことができる。バリアフリーに加え、幼児用便器や着替え用ボードを設置するなど、子育て世代の使いやすさを重視した。総工費は約７０００万円。小室山は、火山活動でできた標高３２１