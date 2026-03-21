静岡市によると、21日午前10時ごろ、静岡市葵区の山間部を通る道路で土砂崩れがあったと通行人から通報があり、工事関係者ら計79人が下山できなくなった。全員山小屋などで待機し、けが人や体調不良を訴える人は確認されていない。