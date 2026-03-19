静岡県警本部昨年12月に入院先の静岡県伊豆の国市の病院から、傷害罪などで起訴された島田健太郎被告（54）が逃走した事件で、県警は19日、富士宮署の署長や留置主任官の警務課長ら計16人を処分したと発表した。県警は、警務課長の60代男性警部を減給100分の10（3カ月）の懲戒処分とし、同署の署長と副署長を監督責任として本部長注意とした。残りの13人はいずれも同署の署員で、不適切な留置監督に関与したとして本部長訓戒や