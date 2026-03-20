◇春季高校野球静岡県大会予選▽１回戦・浜松開誠館９―２浜松修学舎＝８回コールド（２０日・浜松球場）２０２３年夏の静岡県王者・浜松開誠館が、浜松修学舎を９―２の８回コールドで破った。公式戦初登板で先発した右腕・野田浩心（こうしん、３年）が７回２失点で勝利に貢献した。昨秋の公式戦敗退後に投手へ転向した。以前は外野手で、シートノックの際に中堅から三塁への返球を見た佐野心監督（５９）は「すごい球を投げ