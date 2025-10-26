佐野勇斗が自身のXを更新。ダンスボーカルグループのM!LK（ミルク）としてともに活動する、メンバーの塩崎太智のおもしろショットを続々と公開中だ。 動画：佐野のカメラロールを占拠する“肩幅ニキ”こと塩粼太智 ■激しいダンスで注目！“肩幅ニキ”こと塩崎太智 佐野は自身のXにて、「すげえ塩崎太智の踊ってる投稿が回ってくるんだけど、バズってる彼？」と投稿。 「まじで普段から変なやつ