佐野勇斗が自身のXを更新。ダンスボーカルグループのM!LK（ミルク）としてともに活動する、メンバーの塩崎太智（「崎」はたつさきが正式表記）のおもしろショットを続々と公開中だ。

動画：佐野のカメラロールを占拠する“肩幅ニキ”こと塩粼太智

■激しいダンスで注目！“肩幅ニキ”こと塩崎太智

佐野は自身のXにて、「すげえ塩崎太智の踊ってる投稿が回ってくるんだけど、バズってる彼？」と投稿。

「まじで普段から変なやつで滅なんで、ぜひ一緒に推しましょう。僕が出会った人類で1番面白いです」と、塩崎を絶賛。この好機を逃すまいと普段から目が話せない塩崎の姿を公開し、“推し”の布教に余念がない。

■持っている男・塩崎太智！佐野宅で爆笑を生む

さらに「昨日ほぼ徹夜で面白塩崎プロを探した結果、無限に見つかってしまいました。これは、僕の家で懸垂をしている塩崎プロです。失礼します」とあらたな動画も投稿。

佐野勇斗宅で佐野が撮影するなか、M!LKのメンバー（曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）に見守られ、懸垂を披露しようとする塩崎。しかし、力を振り絞って体を上げようとする際に、誤って横にあったアコースティックギターに右足が直撃。虚しく「ボーン」と低音が響き、一気に力が抜けて懸垂はあえなく失敗。

これにはM!LKのメンバーも爆笑し、チャレンジとしては失敗したものの、楽しいひと時だったことが伝わってくる絆を感じさせる内容だ。