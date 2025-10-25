10月14日、今年の『NHK紅白歌合戦』の司会者が発表された。3年連続出演となる有吉弘行（51）に、NHKの鈴木奈穂子アナウンサー（43）。そして綾瀬はるか（40）と、朝ドラ『あんぱん』の主役を務めた今田美桜（28）が抜擢された。今年は日本でラジオ放送が開始されてから100年となる記念すべき年。その一年を締めくくるにふさわしい、華やかな紅白になることが予想される。出場歌手の発表はまだだが、今年もすでにネット上では予想の