スーパースイーツビュッフェ2026 〜ホテルでいちご狩り〜（提供写真）モデルプレス

ホテルニューオータニ大阪 いちごブッフェを期間限定で開催へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ホテルニューオータニ大阪でいちごが主役のスイーツビュッフェが開催される
  • 2026年は「恋するいちご」をテーマに、相性の良い素材を月替わりで提供
  • 12月1日〜16日、2026年1月5日〜4月28日の期間限定となっている
