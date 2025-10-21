ニューストップ > 国内ニュース > 約423万円の生活保護費を不正受給した疑い フィリピン国籍の45歳女が… 時事ニュース 生活保護 不正受給 香川県 RSK山陽放送 約423万円の生活保護費を不正受給した疑い フィリピン国籍の45歳女が逮捕 2025年10月21日 13時38分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと フィリピン国籍の会社員の45歳女が21日、逮捕された 収入を得ていたのに生活保護費423万円あまりを不正に受給していた疑い 調べに対し、女は容疑を認めているという 記事を読む おすすめ記事 「死んでしまえと言えばいい」田原総一朗氏 “反高市”の野党への衝撃提案にスタジオ騒然…SNSでも「BPO案件」と疑問の声 2025年10月20日 16時5分 徳島大大学院で男性遺体 口と鼻出血、身元捜査 2025年10月20日 18時32分 「よくぞ言った」ゆうちゃみ、選挙特番での“酷評”を覆す立憲・野田代表へのド直球質問が話題 2025年10月18日 18時0分 【速報】JR山手線大塚駅で“催涙スプレー” 優先席巡るトラブルか 女を現行犯逮捕−警視庁 2025年10月20日 20時58分 【速報】自民・高市早苗総裁が第104代首相に選出 憲政史上初の女性首相 2025年10月21日 13時48分