整体師・楽しんご（46）が20日に自身のX（旧ツイッター）を更新。新幹線のグリーン車であったエピソードを明かし“本音”をつづった。楽しんごは「せっかくグリーン車なのにギャン泣きする赤ちゃんを抱えるお母さん隣に居るの申し訳無いけど本当に嫌」とポスト。ユーザーからは「わかります。。」「子持ちグリーンと単独グリーンと作ったら良いのに」「まぁ気持ちは分かるけどわざわざ発信する事ないんじゃ無いの？」