整体師・楽しんご（47）が18日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。自身で考えず、すぐに方法を聞いてくる人について本音でつづった。楽しんごは「いい大人がさ、『ねぇこれどうやるの？』『わかんなーい教えて〜』『設定して〜』って、まず自分で調べろよって思う」と苦言を呈す。「今の時代、検索したら山ほど出てくるし、動画でも秒で出る。なのに、調べもしないで人の時間ばっか使う人、本当に苦手。“聞いた方が早い