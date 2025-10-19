10月16日、人気バンド・Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）がYouTubeで“大切なお知らせ”についての生配信を行った。14日、バンドの公式Xで《【Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ】10月16日（木）20:00からMrs. GREEN APPLEのオフィシャルYouTubeチャンネルにて生配信を行います》とアナウンスしていたミセス。今回の生配信は64万人が同時視聴を行うほど大きな注目を集めた。生配信には大森元貴（29）、若井滉斗（29）、藤澤涼架