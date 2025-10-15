人気ゲーム「ポケットモンスター」シリーズの新たな挑戦作『Pokémon LEGENDS Z-A（ポケモンレジェンズ ゼットエー）』とQuizKnockによるコラボ動画が公開された。QuizKnockのメンバーから伊沢拓司、鶴崎修功、須貝駿貴、直井の4人が同作を先行プレイ。ワイルドゾーンでのポケモン捕獲勝負や、最大4人で通信ができる新感覚のポケモン対戦で、白熱の戦いを繰り広げた。新感覚のポケモン対戦にQuizKnockが大興奮！最も早く順応で