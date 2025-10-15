人気ゲーム「ポケットモンスター」シリーズの新たな挑戦作『Pokémon LEGENDS Z-A（ポケモンレジェンズ ゼットエー）』とQuizKnockによるコラボ動画が公開された。QuizKnockのメンバーから伊沢拓司、鶴崎修功、須貝駿貴、直井の4人が同作を先行プレイ。ワイルドゾーンでのポケモン捕獲勝負や、最大4人で通信ができる新感覚のポケモン対戦で、白熱の戦いを繰り広げた。

新感覚のポケモン対戦にQuizKnockが大興奮！最も早く順応できるのは誰だ!?【Pokémon LEGENDS Z-A】：

https://youtu.be/OHLB_1IAPZY



動画では、株式会社ポケモンを訪れたQuizKnockのメンバーが『Pokémon LEGENDS Z-A』を先行プレイ。「新しいポケモン勝負に順応せよ『Pokémon LEGENDS Z-A』二番勝負」と題し、4人対戦をメインに据えた2種目の対決が行われた。

第1種目は、ワイルドゾーンでのポケモン捕獲勝負。野生のポケモンが生息する「ワイルドゾーン」で、7種類のポケモンをいち早く捕まえたプレイヤーが勝利というルール。

第2種目は、制限時間内に倒したポケモンの数を競う、メンバー4人の通信対戦。同作では、これまでのシリーズのようなターン制ではなく、リアルタイム制のポケモン勝負が導入されている。アクションならではの「避ける」要素や、ポケモンが技を繰り出す早さといった新要素に、いち早く順応できるかどうかが勝利の鍵。

二番勝負の末に、勝利を手にしたのは一体誰か？ その結末は、動画で確認してほしい。

『Pokémon LEGENDS Z-A』は、2025年10月16日（木）発売予定。対象ハードはNintendo Switch、Nintendo Switch2。通常エディションのパッケージ版が7128円で、DL版が7100円。Nintendo Switch 2エディションは、パッケージ版が8128円で、DL版が8100円となっている（金額はすべて税込み）。

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)