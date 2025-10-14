¥«¥Ê¥ê¥¢·³ÃÄ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÊÖ¤êÆ¤¤Á¤·¤¿¡£10·î14Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤ò½ª¤¨¤Æ£°¡Ý£²¤È²¦¹ñ¤ÎÁí¹çÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¸åÈ¾¤ËÂçÈ¿¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£52Ê¬¤Ë¤Þ¤ºÆîÌîÂó¼Â¤¬Å¨DF¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¤¤Æ£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢62Ê¬¤Ë¤Ï°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤¿ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Ë¾è¤ëÆüËÜ¤Ï71Ê¬¡¢°ËÅì¤Îº¸£Ã£Ë¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¥Ø¥Ã¥É¤Ç